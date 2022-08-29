أنطوان جريزمان يمنح أتليتيكو مدريد هدف الفوز على بلنسية

منح البديل أنطوان جريزمان الفوز لأتليتيكو مدريد في بلنسية 1-صفر (الاثنين 29-8-2022) ليتعافى فريق المدرب دييجو سيميوني من هزيمته غير المتوقعة على أرضه أمام فياريال قبل ثمانية أيام في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ويحتل أتليتيكو المركز السادس في الترتيب برصيد ست نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرين ريال مدريد وريال بيتيس وفارق نقطة واحدة عن برشلونة وفياريال وأتليتيك بيلباو.

وسجل جريزمان هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 66 بعد تمريرة من زميله البديل توماس ليمار.

وركض ليمار من الناحية اليسرى إلى جوار خط التماس ليمرر إلى زميله الفرنسي جريزمان عند حافة منطقة الجزاء ليطلق تسديدة ارتطمت بظهر أحد المدافعين وتسكن الشباك.