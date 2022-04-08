أنواع فاكهة وخضار تتشابه مع أعضاء الجسم... ما هي؟

تتنوع أشكال الفاكهة والخضار وفوائدها، مع عدم العلم بأهمية كل منها تتشابه الكثير من أشكال الفاكهة والخضار مع أعضاء جسم الإنسان، وكل شكل مفيد للعضو المتشابه معه.

​الجزر​

يتشابه الجزر مع قزحية العين، وفعليا هو مفيد للعينين بسبب احتوائه على فيتامين “A” والذي يؤدي نقصه أحيانا إلى جفاف القرنية.

الجوز​

يتشابه شكل الجوز مع دماغ الإنسان، وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الجوز مفيد جدا لصحة الدماغ وذلك بسبب وجود من حيث وجود “حمض الاوميغا 3” في الجوز بنسبة عالية تساعد في تقويه الذاكره، والتحسين من وظيفه الدماغ.

​الزنجبيل​

الزنجبيل من أكثر أنواع الخضار المفيدة لجسم الإنسان، وخصوصا للمعدة، حيث يعمل على تهدئة المعدة وعلاج الغثيان و الدوار و نكهة الزنجبيل تبطئ من معدل نمو الأورام في الأمعاء.

​العنب​

يحتوي العنب على مركب الأنثوسيانين وهو مركب ضروري لصحة الرئتين، ويشبه العنب الرئة إلى حد كبير، كما أن العنب غني بمضادات الأكسدة التي تقي الرئة من السرطان، بالإضافة إلى الفيتامين سي في العنب والذي يحمي الجهاز التنفسي من نزلات البرد و الانفلونزا.