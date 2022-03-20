أهانه انزو فيراري فقرّر أن يتحداه.. من هو مؤسس لامبورجيني؟

ولد Ferruccio Lamborghini في 28 أبريل 1916 في قرية صغيرة في شمال إيطاليا. منذ الطفولة كان لديه دائمًا اهتمام كبير بالمحركات. لكن عندما بات كبيراً بما فيه الكفاية رتب له والديه أن يذهب إلى كلية صناعية في بولونيا. بعد عامين تخرج بدرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية وبدأ العمل في ورشة إصلاح.

كان لديه عدد من سيارات فيراري

في أوائل العشرينات من عمره بدأت الحرب العالمية الثانية، خدم لامبورجيني بلاده من خلال العمل في قاعدة للقوات الجوية الإيطالية في رودس لإصلاح المركبات. في نهاية الحرب، أُجبر إلى حد ما على مواصلة العمل على مركبات القوات الحليفة حتى عام 1946.

عندما عاد أخيرًا إلى المنزل، بدأ في إصلاح الجرارات المكسورة في إيطاليا باستخدام أجزاء من المركبات العسكرية. كانت هذه هي الطريقة التي بدأ بها مصنع الجرارات الذي سرعان ما جعله رجل أعمال ناجحًا للغاية. لقد كان لامبورجيني رجلاً يفهم أنه يستمتع بالحياة، وبسبب اهتمامه بالسيارات السريعة، اشترى الكثير من سيارات فيراري.

من تحدى من؟

كان الكثير من مالكي فيراري غير راضين عن سياراتهم لكنهم لم يجرؤوا على تقديم شكوى. وفي أوائل الستينيات، امتلكت شركة Ferruccio Lamborghini سيارة Ferrari 250 GT، وعلى الرغم من إصلاحها لمرات عدة، إلا أنه لم تقدم الاداء المطلوب منها. وهنا بدأت أسطورة لامبورجيني.

في إحدى المرات عندما استعاد Ferruccio Lamborghini سيارته الفيراري من المصنع بهدف إصلاح القابض، وبعد أن لاحظ بأن المشكلة لم تحلّ، ذهب Ferrucio بنفسه لزيارة Enzo Ferrari وأخبره بشيء أو شيئين عن سياراته البائسة. وهنا قال إنزو لفيروشيو أنه مجرد شخص بسيط ليس لديه أي معرفة على الإطلاق بالسيارات الرياضية الغريبة.

عندما بدأ التحدي

بعد الاهانة التي تعرض لها من قبل انزو، قرر Ferruccio Lamborghini أنه سيهزم Enzo من خلال بناء سياراته الخاصة. لذلك وظف أفضل الرجال الذين وجدهم وبدأ مغامرته في بناء سيارة جي تي مثالية.

بدأ ببناء مصنع جديد وشركة Lamborghini Automobili على بعد 15 كلم فقط من مصنع فيراريـ ليقضي غالبية وقته تقريبًا في تطوير السيارة. وفي أواخر أكتوبر 1963، كانت أول سيارة جاهزة للامبورجيني وقد حملت اسم Lamborghini 350 GTV. ومع ذلك، كانت السيارة هذه مجرد نموذج أولي ولم تصل أول سيارة إنتاج حتى مارس 1964 مع سيارة 350 جي تي التي أظهرت للعالم أنه يمكن التغلب على فيراري بسهولة تامة.