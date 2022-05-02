أهمها اختيار ملابسهم.. اليكم 4 طرق ليتمتع أطفالكم بالعيد

من الضروري أن تكتشتفي طرق لتمتع أطفالك بيوم العيد بعيدا عن القيود التي تحرمهم من اكتشاف المعنى الحقيقي للفرحة في هذا اليوم.

ينتظر الأطفال الأعياد والمناسبات للإستمتاع بوقتهم مع العائلة ومع الأصدقاء، من بين أهم هذه المناسبات هو عيد الفطر الذي يشكل لديهم فرحة كبيرة.

1- امنحيهم حرية اختيار ملابسهم

العيد بالنسبة للأطفال هو الملابس الجديدة التي يختارونها بأنفسهم حسب ذوقهم، فلا تحرميهم هذه الفرحة وامنحيهم حق إختيار الملابس التي يحبونها من دون فرض أي قيود عليهم مما سيساعدهم على بناء شخصية قوية ومستقلة في المستقبل.

2- قدمي لهم العيدية والهدايا

من المعروف أنه في كل عيد، يُقدم الأهل العيدية لأطفالهم وللصغار بشكل عام وهي عادة متناقلة منذ قديم الزمن، وبالطبع لا تنسي شراء هدايا عيد الفطر لهم لتزيدي من فرحتهم في هذا اليوم المميز.

3- حضري معهم فطور العيد

اجعلي أطفالك يعشيون معك فرحة تحضير فطور العيد الذي إنتظروه لثلاثين يوم وإستمتعي بوقتك معهم في المطبخ وجربي وصفات جديدة تزيد من تعلقهم في هذا اليوم.

4- اسمحي لهم باللعب على سجيتهم

لا تفرضي القوانين على أطفالك في هذا اليوم الذي طال إنتظاره ولا تحرميهم من فرحة اللعب مع أصدقائهم أو مع الأطفال الذي لا يعرفونهم وإصطحبيهم الى الحدائق والأماكن التي تعكس أجواء العيد.