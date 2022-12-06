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أهم محطات شيريهان الفنية في عيد ميلادها الـ58

منذ ساعتين
شريهان

شريهان

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يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة شيريهان الـ58، حيث أنها من مواليد 6 ديسمبر عام 1964.

وقد أمتعتنا شيريهان بفنها الراقى وليالى ” ألف ليلة وليلة ” والفوزاير، وغيرها من الأعمال التى مازالت معلقة فى الأذهان والقلوب، تربعت على عرش الشهرة مبكرًا، كما لمع اسمها فى عالم الفن وصعدت سُلم الشهرة بأقصى سرعة، استطاعت أن تتعمق فى قلوب الملايين بشقاوتها وابتسامتها الجذابة.

برعت شيريهان فى بدايتها بالمسرح فى “سك على بناتك”، أمام النجم فؤاد المهندس، ومسرحية ” شارع محمد على ” أمام الراحل فريد شوقى.

وعملت فى السينما بالعديد من الأدوار السينمائية أهمها أفلام “الطوق والأسورة”، و”المرأة والقانون” و”فضيحة العمر” و”عرق البلح” و”خل بالك من عقلك” و” كريستال “وغيرها من الأفلام السينمائية.

وعن الدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأدوار التلفزيونية منها “دمى ودموعى وابتسامتي”.

الجدير بالذكر أنها كانت النجمة الأولى فى الفوازير بمصر مع الفنانة نيللى وأصبحت حينها نجمة الشباب الأولى .

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