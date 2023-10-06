أوبرا وينفري تكشف عن حميتها لخسارة وزنها

كانت أوبرا وينفري صريحة بشأن رحلتها لفقدان الوزن، إذ كانت تزن 108 كغ، ولكنها على مدى السنوات القليلة الماضية، عملت على لياقتها، ونجحت في التخلص من أكثر من 18 كغ في عام 2015، وفقدت الوزن على التوالي على مر السنين.

وكشفت وينفري أخيرا عن خطة نظامها الغذائي، التي يمكن أن تساعدنا في فهم كيف تمكنت من التخلص من الوزن العنيد.

كانت تستهلك زهاء 1700 سعرة حرارية يومياً، وكان نظامها الغذائي يتكون من 20% بروتيناً و30% من الدهون الصحية، والباقي عبارة عن كربوهيدرات، كالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات.

وكانت تثري نظامها الغذائي بحليب الصويا واللبن الزبادي الغني بالكالسيوم، وتتناول حوالي 1100 ملغ من الكالسيوم يومياً، كما أنها كانت تهتم بتناول الألياف، حيث تستهلك منها في المتوسط 34 غراماً.

وأوضحت اختصاصية التغذية جي سوشما، بعض العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء بناء خطة النظام الغذائي لفقدان الوزن، فالنظام الغذائي المتوازن يشمل مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والفيتامينات والمعادن، ولا ينصح بتقييد أي مجموعة مغذية محددة بشكل مفرط من أجل الصحة العامة.

وتقول وينفري إن الاعتدال هو المفتاح الأساس في موضوع الكمية المتناولة، فمن المهم التحكم في أحجام الوجبات، واختيار مصادر صحية للكربوهيدرات والدهون، والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون، وفق “جي سوشما”.

وأضافت أن النشاط البدني المنتظم يزيد من إنفاق السعرات الحرارية، حيث إن تمارين القلب والأوعية الدموية وتدريبات القوة يمكن أن تكون فعالة في حرق السعرات الحرارية وبناء كتلة العضلات الهزيلة، والأمر المهم يتعلق بالتوازن بين السعرات الحرارية التي تستهلكها والسعرات الحرارية التي تحرقها من خلال النشاط.

ونصحت سوشما، بالتعامل مع فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة، واستشارة أخصائي الرعاية الصحية أو اختصاصي تغذية مسجل لوضع خطة شخصية، وفق ما أوردت صحيفة “إنديان إكسبرس”.