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أوتشوا: يجب على فرق الكونكاكاف رفع المستوى قبل كأس العالم 2026

منذ 43 دقيقة
جييرمو أوتشوا

جييرمو أوتشوا

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قال جييرمو أوتشوا حارس مرمى منتخب المكسيك إن على لاعبي اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي اكتساب خبرة في أوروبا وإن المنتخبات في حاجة لخوض البطولات للاستعداد لكأس العالم 2026 التي ستقام في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

وطالب أوتشوا بخطة عمل تحرص على مشاركة منتخبات المنطقة في مختلف البطولات القارية قبل كأس العالم 2026 التي تشارك فيها الدول المستضيفة الثلاث.

وأبلغ أوتشوا شبكة (ئي.اس.بي.ان) “أتمنى أن نتمكن من المشاركة في كأس آسيا وكوبا أمريكا، لا أن نلعب فقط مباريات ودية في الولايات المتحدة. لن يفيدنا هذا”.

وقال “هناك أمور يجب بنائها وإضافتها، وهناك مواهب عليها أن تجتهد بقوة وتذهب إلى أوروبا”.

وتأهل على الأقل فريقان من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا إلى دور الستة عشر، لكن أمريكا وحدها مثلت الكونكاكاف في الدور الثاني قبل خروجها على يد هولندا.

وفي تصريحات مشابهة، أكد كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان ومنتخب كوستاريكا على ضرورة أن ينتقل اللاعبون في سن صغيرة إلى كبرى بطولات الدوري الأوروبية.

وقال نافاس “آمل أن يتمكن كل الشبان من المنافسة على أعلى مستوى كل أسبوع، وليس فقط في كأس العالم”.

    المصدر :
  • رويترز

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