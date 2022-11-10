أوراوا يتعاقد مع المدرب البولندي سكورزا

أعلن نادي أوراوا رد دايموندز الياباني، الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، تعاقده مع المدرب البولندي ماتشي سكورزا اليوم الخميس 10\11\2022.

وسيحل المدافع السابق البالغ من العمر 50 عاماً محل الإسباني ريكاردو رودريجيز الذي انفصل عن بطل القارة مرتين في نهاية الموسم بالدوري الياباني.

وأنهى أوراوا الدوري المحلي في المركز التاسع هذا العام لكنه بلغ نهائي دوري أبطال آسيا المقرر في فبراير شباط المقبل.

وسبق لسكورزا تدريب فيسلا كراكوف حيث فاز معه بلقب الدوري البولندي في 2008 و2009 قبل أن يكرر هذا الإنجاز مع ليخ بوزنان في 2015 و2022.

ووصل أوراوا لنهائي دوري أبطال آسيا وسيواجه الفريق الياباني، الذي فاز باللقب القاري عامي 2007 و2017، المتأهل للنهائي من غرب آسيا في مباراتي ذهاب وإياب في 19 و26 شباط بمجرد أن تلعب الأندية من الجانب الآخر من القارة مباريات أدوار خروج المغلوب في أوائل شباط.