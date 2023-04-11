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أوسيمن خارج تشكيلة نابولي لمواجهة ميلان في دوري الأبطال

منذ 38 دقيقة
فيكتور أوسيمين

فيكتور أوسيمين

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سيغيب فيكتور أوسيمن مهاجم نابولي عن مباراة الذهاب في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ميلانو غدا الأربعاء بعد استبعاده من تشكيلة المدرب لوتشيانو سباليتي بسبب الإصابة.

وغاب النيجيري أوسيمن، هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 21 هدفا، عن مباراتي الدوري هذا الشهر ضد ميلان وليتشي بسبب شد في الفخذ.

وقال نابولي في منشور على موقعه على الإنترنت إن أوسيمن “عمل بشكل منفصل” بعيدا عن بقية أفراد الفريق خلال جلسة التدريب اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يقود جياكومو راسبادوري خط الهجوم ضد ميلان، مع ابتعاد المهاجم الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بسبب إصابة في الفخذ.

وتغلب نابولي على إينتراخت فرانكفورت 5-صفر في مجموع المباراتين في دور الستة عشر الشهر الماضي ليبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

    المصدر :
  • رويترز

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