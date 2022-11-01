أوكرانيا تطلب استبعاد إيران من مونديال قطر

يتحضّر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، للتقدم بطلب إلى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، لاستبعاد منتخب إيران من مونديال قطر.

وذكر بيان للاتحاد الأوكراني أنّ اللجنة التنفيذية ترغب في استبعاد منتخب إيران من البطولة، بسبب التورط المحتمل لإيران في الغزو العسكري الروسي على البلاد.

واستُبعد منتخب روسيا من البطولات الدولية من قبل فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في الوقت الذي خرج فيه منتخب أوكرانيا من الدور الفاصل المؤهل للمونديال بخسارته على يد منتخب ويلز.

وأوضح الاتحاد أن اللجنة التنفيذية قررت التقدم بطلب لفيفا لاستبعاد إيران من كأس العالم، من دون الإشارة إلى إمكانية استبداله بمنتخب أوكرانيا في المونديال.

وجاء في البيان: “مع الأخذ في الاعتبار المعلومات الإعلامية حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، والتي قد تنتهك مبادئ ومعايير النظام الأساسي للفيفا، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي بشأن فرض عقوبات على إيران واحتمال تورط إيران في العدوان الروسي ضد أوكرانيا، قررنا التقدم بطلب إلى الفيفا للنظر في استبعاد المنتخب الإيراني من مونديال 2022”.