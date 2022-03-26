أول امرأة تترأس مهرجان "كان" السينمائي

انتخب مهرجان كان السينمائي المحامية ذات الشهرة الدولية، والتي عملت طويلاً في مجال السينما إيريس كنوبلوك رئيسة له، على أن تخلف في يوليو المقبل الفرنسي بيار ليسكور الذي كان يتولى المنصب منذ 2014.

وأوضح بيان أن ولاية كنوبلوك التي ستصبح أول امرأة تترأس المهرجان، تمتد ثلاث سنوات، وتُجرى في ظلها دورات المهرجان في 2023 و2024 و2025. وانتخب مجلس الإدارة كنوبلوك بالاقتراع السري عملاً بالنظام الأساسي.

وأكدت إيريس أنها ستكرّس كل طاقتها لتعزيز تألق هذا الحدث العالمي، الذي يشكّل محطة أساسية في الحفاظ على الحياة الثقافية في عالم يشعر بالحاجة الملحّة إليها.

مهرجان كان السينمائي (بالفرنسية: Festival de Cannes)، هو أحد أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم.

يرجع تأسيسه إلى سنة 1946 ويقام كل عام عادة في شهر مايو، في مدينة كان في جنوب فرنسا.

يوزع المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم، ومركز إقامته قصر المهرجانات في شارع لاكروازييت الشهير على سواحل خليج كان اللازوردية.

يعدّ مهرجان كان السينمائي أحد المهرجانات السينمائية الأوروبية الثلاثة الكبرى، المعروفة باسم “الثلاثة الكبرى”، مع مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا ومهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا، بالإضافة إلى كونه أحد المهرجانات السينمائية الدولية الخمسة الكبرى، أو “الخمسة الكبرى”، والتي تتكون من المهرجانات السينمائية الأوروبية الثلاثة الكبرى، بالإضافة إلى مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في كندا ومهرجان صندانس السينمائي في الولايات المتحدة.