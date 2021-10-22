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أول تسجيل صوتي لزوج نانسي عجرم بعد خبر انفصالهما

22 - أكتوبر - 2021
النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم

النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم

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ضج أمس خبر انفصال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن زوجها الدكتور فادي الهاشم بعد بوست نشر الاعلامي ايلي باسيل لمّح فيه الى هذا الموضوع.

هذا ونفت مصادر لموقع فني هذا الخبر وتم تأكيد هذا النفي من قبل فادي نفسه بعدما سرب تسجيل صوتي له وهو يرد على أحد الفانز مشيراً الى انه لا يعرف من أين انتشر هذا الخبر ولا صحة للموضوع معتبرة أن نانسي “أمانة”.

يذكر ان معلومات موقع الفن قالت إن هذه الشائعة تأتي قبل حفلها في معرض أكسبو دبي، وكأن الهدف التشويش على هذه المشاركة قبل حصولها والهاء الرأي العام بموضوع لا اساس له على الاطلاق.

هذا ورفض مدير أعمال نانسي عجرم جيجي لامارا الرد على هكذا نوعية من الشائعات، وسخر من نوعية التجني على فنانة لا تتدخل في حياة الاخرين وتعمل من أجل فنها واسرتها ومحبيها.

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