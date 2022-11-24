أول تصريح لـ رونالدو بعد إحرازه رقماً تاريخياً في بطولات كأس العالم

‬‬عبر كريستيانو رونالدو عن “فخره الشديد” بعد أن أصبح الدولي البرتغالي أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم لكرة القدم بعدما ساعد فريقه على الفوز 3-2 على غانا اليوم الخميس في مستهل مشواره في قطر.

وقال رونالدو في تصريحات مقتضبة للصحفيين “كانت لحظة جميلة، كأس العالم الخامسة لي.

“لقد فزنا. بدأنا بشكل جيد. إنه فوز مهم للغاية. نعلم جيدا أن المباراة الأولى في كأس العالم تضع حجر الأساس لمشوارك.

“إنه رقم قياسي آخر أيضا. هذا يجعلني فخورا جدا. أنا سعيد جدا للفريق لتقديمه أداء ممتازا. كان الأمر صعبا لكننا كنا نستحق الفوز”.

وردا على سؤال حول رحيله المرير عن مانشستر يونايتد هذا الأسبوع قال رونالدو إن الشيء الوحيد المهم هو فوز البرتغال.

وأضاف “لا يهمني أي شيء آخر”.

وأشاد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال بقائده البالغ من العمر 37 عاما والذي حصل على ركلة جزاء في الشوط الثاني وحولها بنفسه ليفتتح التسجيل أمام غانا.

وقال سانتوس للصحفيين “كريستيانو ظاهرة وأسطورة. سنواصل الحديث عنه لمدة 50 عاما قادمة”.

وتم استبدال رونالدو في الدقيقة 88 وسط حفاوة بالغة من الجماهير في الدوحة فيما قد تكون آخر نهائيات كأس عالم له.

ورفض سانتوس تلميحات من نظيره الغاني أوتو أودو بأن قرار ركلة الجزاء كان غير صحيح.

وقال “إذا أخبر حكم الفيديو المساعد الحكم بأنه يجب أن يلقي نظرة، فسوف يلقي نظرة.

“إذا لم يتصل حكم الفيديو المساعد بالحكم فذلك لأنهم شاهدوا الصور ولم يكن هناك ما يراه”.

وقال سانتوس، الذي يقود البرتغال منذ 2014 وفاز معها بلقب بطولة أوروبا 2016، إن المباراة شهدت “لحظات صعود وهبوط” وإنه غير سعيد باستقبال هدفين.

وأضاف “الآن علينا أن نراجع ما حدث مع اللاعبين”.

وتواجه البرتغال، التي تتصدر المجموعة الثامنة، منافستها أوروجواي التي تعادلت دون أهداف مع كوريا الجنوبية في مباراتها المقبلة يوم الاثنين.