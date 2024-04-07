أول تعليق لحسن شاكوش بعد برنامج رامز جلال

اشتعلت مواقع التواصل يوم أمس بعد عرض حلقة من برنامج رامز جلال الرمضاني “رامز جاب من الآخر”، وذلك بعد أن قرر جمع كل من مطرب المهرجانات حسن شاكوش طليقته ريم طارق، في حلقة لم تكتمل، من ثم تصدر الثنائي الترند في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وبعدها علق شاكوس على مشاركته برفقة الأخيرة في برنامج المقالب الشهير.

وأعاد شاكوش نشر عدد من تعليقات متابعيه عبر “ستوري” حسابه الرسمي على “انستغرام” وجاءت التعليقات ساخرة في أغلبها وتحمل طابعا كوميديا.

كما عبر عدد من متابعيه عن إعجابهم بردة فعله في حضور طليقته.

وكان الثنائي المثير للجدل ضيف حلقة “رامز جاب من الآخر”، وانهارت ريم طارق فور رؤية طليقها حسن شاكوش، ورفضت استكمال الحلقة وسط انفعالها بشكل كبير، وتكسيرها لمعدات التصوير.

بدوره، اتسم شاكوش بالهدوء، وقال أثناء الحلقة التي لم تكتمل مراحلها: “خليت واحدة مالهاش لازمة تقول يا أنا يا أنت”.

وتصدر صاحب “يا بنت الجيران” وطليقته التريند على مواقع التواصل في مصر، وانهالت التعليقات من قبل جمهوره ومتابعيه وعلقوا قائلين: “مش ريم طارق دي اللي سجدت شكر لله عشان أتجوزت حسن شاكوش” في إشارة إلى سجودها على الأرض في حفل زفافهما.

يشار إلى أن ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش، مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

وبعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، وتبادل الطرفان الاتهامات في العلن، ليعلن في يوليو الماضي طلاق حسن شاكوش من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.