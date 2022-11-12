أول تعليق لشقيق شيرين بعد "كتب الكتاب المفاجئ"

فصل جديد من أزمة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد عودتها إلى طليقها حسام حبيب، وتفاعل الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع القصة.

وأعلنت النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب عقد قرانها على الفنان حسام حبيب، وذلك في أول حديثٍ لها بعد خروجها من مستشفى لعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو دياب في برنامج “الحكاية” على قناة “MBC مصر2”.

وتوجهت شيرين بالشكر إلى أخيها محمد، معلنة تنازلها عن القضايا التي أقامتها ضده.

وتابعت: “أشكر أخي محمد اللي عرفني بالمستشفى، وهتنازل عن أي قضية عملتها ضده، أنا متسامحة وبخف أكتر لما بسامح كل اللي حواليا”.

وعلّق والد حسام حبيب على العودة المفاجئة عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، قائلا: “ببارك لحسام وشيرين وبدعيلهم يجيبولي حفيد صغير افرح بيه”.

وتجاهل “محمد” شقيق شيرين عبدالوهاب الخبر، ولم ينشر أي تدوينة على “السوشيال ميديا”.

وكانت آخر رسالة كتبها قد أشار إلى عودة حسام حبيب وشيرين، حيث كتب: “حسبي الله ونعم الوكيل، تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب، وميمي فؤاد الراجل المحترم بقى (المدعو) ميمي اللي من شهر كنتي منزلة صوره ليه كاتبه عليها أجدع راجل في مصر”.

وأضاف: “يا ترى بقى بعد كل ده (لوسي ابن طنط فكيهة) اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط!”.