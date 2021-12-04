أول تعليق لـ"ميسي" بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة السابعة

قال ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية، إنه ممتن لكونه بين أفضل اللاعبين في عالم كرة القدم، لكنه شدد على أنه لا يولي أهمية كبيرة للمجد الفردي.

وعزز ميسي رقمه القياسي بحصد الكرة الذهبية للمرة السابعة يوم الإثنين الماضي متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وجورجينيو لاعب وسط تشيلسي.

وسبق أن نال مهاجم باريس سان جيرمان الكرة الذهبية في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 وحسمها هذا العام بعد تصدره قائمة هدافي الدوري الإسباني الموسم الماضي والفوز بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين للمرة الأولى في مسيرته في يوليو تموز الماضي.

وأبلغ ميسي مجلة ليكيب الفرنسية ”بالنسبة لي فحقيقة وجودي بين أفضل اللاعبين في العالم يكفي تماما.

”لا أعلم كيف أعبر عن الأمر حتى لا يتم تأويله.. هذا لا يعني أنني غير مهتم لكني لا أولي أهمية كبيرة لها، لا يهم إذا كنت الأفضل أم لا، لم أحاول أن أكون الأفضل أيضا“.

وفاجأ ميسي الجميع في الصيف الماضي برحيله عن برشلونة وانضمامه إلى باريس سان جيرمان لموسمين. ومازال ميسي هو هداف برشلونة عبر العصور برصيد 672 هدفا.

ويعد المهاجم البالغ عمره 34 عاما قدوة للكثيرين حول العالم لكنه لا يستمتع بمنح النصائح للاعبين الشبان من هذا المنطلق.

وقال ميسي: ”أقاتل من أجل أحلامي، في البداية كنت أريد أن أكون لاعبا محترفا ثم حاولت تحقيق أهداف جديدة كل عام“.

وتابع: ”وسط كل ذلك كان هناك الحظ، الأمر يعتمد أيضا على مشيئة الرب، أؤمن أنه شاء أن يحدث كل ذلك لي“.

الرقم 10

كما علق ميسي، على سبب عدم حصوله على رقم 10 في النادي الفرنسي بعد انتقاله إليهم في الصيف الماضي.

وحصل ميسي على رقم 30 بدلًا من 10 الذي اعتاد على ارتدائه مع برشلونة، والذي يرتديه نيمار داخل باريس سان جيرمان.

وقال ميسي في تصريحات أخرى لمجلة ”فرانس فوتبول“: ”رقم 10 كان لنيمار، وأنا جئت إلى فريق جديد، كانت لفتة غير عادية من جانبه بأن يخبرني أنه سيتنازل عنه، كنت أتوقع ذلك لأنني أعرف نيمار جيدًا“.

وأضاف: ”لقد أمضينا وقتًا مع برشلونة وأعرفه جيدًا ولدينا صداقة وعلاقة قوية للغاية، لكن بدا لي أنه من العدل ترك الرقم 10 له، واختيار رقم 30 الذي يعجبني كثيرًا“.

وعن صورته التي كان مستلقيًا فيها خلف الحائط البشري في مواجهة مانشستر سيتي، أشار: ”في تلك اللحظة كنت بحاجة للقيام بذلك، كنا نريد الفوز بالمباراة والحفاظ على نظافة شباكنا، لم يكن أحد هناك للقيام بذلك، وعندما رأيت نفسي هناك فعلت ذلك بصراحة، لم يكن شيئًا صعبًا، علينا جميعًا المساهمة بكل ما لدينا للحصول على النتائج“.

وعن المقارنة مع مارادونا: ”أرفض ذلك، لم أقارن نفسي أبدًا بدييغو، ولا أهتم بهذه المقارنات والتي أزعجتني من قبل، خاصة بعد الأوقات السيئة مع المنتخب الوطني“.