أول تعليق لكريستيانو رونالدو عقب التوقيع لنادي النصر

أعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، عن التعاقد رسمياً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي مثل ريال مدريد الإسباني ‏ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي‎.‎

وجرت مراسم توقيع العقد الذي يمتد حتى عام 2025 في العاصمة الإسبانية مدريد، بحضور مسلي آل معمر رئيس النصر، وسيرتدي ‏اللاعب مع ناديه الجديد الرقم 7.‏

من جانبه، قال رونالدو بعد التوقيع لنادي النصر: “إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها ‏نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بمساعدة الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات”.‏

إلى ذلك، تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، عن الصفقة قائلاً: “واحد من أعظم الأوقات تم تأكيدها ‏لبدء رحلته الجديدة في المملكة العربية السعودية. كريستيانو رونالدو أهلاً بك في منزلك الجديد، مرحباً بك في الدوري السعودي، ‏أتمنى لك ولأسرتك تجربة رائعة في المملكة”، مضيفاً: “سعيد بوجود أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في السعودية، ‏وسندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريباً”.

🎙️| كريستيانو رونالدو بعد التوقيع لنادي #النصر: إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدًا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سويًا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات. pic.twitter.com/buBoaakXl4 — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) December 30, 2022