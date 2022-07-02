أول تعليق لكلوب بعد تجديد عقد صلاح مع ليفربول

اعتبر يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن أفضل سنوات اللاعب محمد صلاح “لم تأت بعد”، وذلك في أول تعليق للمدرب الألماني على إعلان ليفربول توقيع “عقد طويل الأمد” مع النجم المصري.

واعتبر كلوب أن تجديد عقد صلاح هو “أفضل قرار للنادي واللاعب على حد سواء”، قائلا:

“أنا مسرور حقا، سعيد جدا. إنه أفضل قرار لنا وأفضل قرار له. أعتقد أنه ينتمي إلينا. هذا هو ناديه الآن”.

وأضاف كلوب في تصريحات لموقع ليفربول: “هذه هدية خاصة لمشجعينا للاستمتاع أكثر بعطلة نهاية الأسبوع. أنا متأكد من أنه ستكون هناك بعض الاحتفالات بهذه الأخبار الليلة”.

وتابع: “بالطبع لقد استغرق الأمر (تمديد عقد صلاح) بعض الوقت ولكن هذا جيد تماما وأفضل الأشياء تستحق الانتظار دائما على أي حال”.

وأكد كلوب أن صلاح “أحد أفضل اللاعبين في العالم”، مشدد على أنه ليس لديه أي شك في أن أفضل سنوات صلاح لم تأت بعد، مضيفا أن “المواسم الخمسة الأولى (لصلاح) هنا كانت أسطورية”.