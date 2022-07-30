أول تعليق من منة عرفة بعد إعلان انفصالها

لا تزال أصداء انفصال الفنانة المصرية منة عرفة عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة تتردد في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

وبعد 24 ساعة من إعلان الطلاق نشرت منة عرفة صورة عبر خاصية “ستوري” بتطبيق “إنستجرام” تحمل عبارة: “يراك الله وأنت تحارب كل ما حولك، بإيمانك العظيم، أنه لن يخيب آمالك، يراك وأنت تصمد بدعائك وإصرارك، بالرغم عن كل شيء واجهك وما زال يواجهك، يراك وأنت تستيقظ كل يوم مؤمنًا بأن الله معك، فمن سيكون عليك، أما زلت لست مطمئنًا وأمرك بين يدي الرحمن الرحيم”.

ونشرت صورة أخرى كٌتب عليها: “كلما أتذكر أن الله يعلم نيتي أشعر أنني مطمئن جدًا ولا أخشى أي شيء، فالحمد لله الذي يعلم ما وقر في القلب، وإن زل اللسان أو طلق البصر، الحمد لله الذي يجازي على النيات، ويرى ما في الضمير ويسمع، الحمد لله الذي يجازي على الصدق وسلامة القلب وصفاء النية وحب الخير للغير”.

وكانت الفنانة المصرية الشابة مِنة عرفة قد أعلنت الجمعة، انفصالها عن زوجها محمود المهدي للمرة الثالثة.

وأحدث خبر الانفصال ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الطلاق تم بعد مرور 30 يوما من الزواج.

وكتبت النجمة الشابة عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستجرام” خبر الانفصال بجملة قصيرة قائلة: “تم الطلاق رسمياً.. وربنا يوفق الجميع”.

وبعد نشر الخبر بدقائق، قامت بحذف كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها السابق، وانهالت تعليقات المتابعين، والتي تحدث أغلبها عن الحسد وأنه السبب في فشل الزواج.