أول تعليق من "وزيرة السعادة" بعد التتويج في تشارلستون

تضع التونسية أُنس جابر نصب عينيها التتويج بأول لقب لها في البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد أن فازت المصنفة الرابعة عالمياً على بليندا بنتشيتش في نهائي دورة تشارلستون 7-6 و6-4، محققة أول ألقابها هذا الموسم.

واقتربت اللاعبة التونسية بشدة من التتويج بلقب كبير في 2022، إذ خسرت أمام إيلينا ريباكينا في نهائي ويمبلدون، وأمام إيغا شفيونتيك في نهائي الولايات المتحدة المفتوحة، لكنها لا تزال تحاول استعادة أفضل مستوياتها هذا العام، بعد جراحة بالركبة في شباط الماضي.

والفوز على حاملة اللقب بنتشيتش هو الرقم 38 لأُنس في الملاعب الرملية منذ بداية موسم 2020، متفوّقة على كل اللاعبات في هذه الفترة، لتصبح اللاعبة البالغ عمرها 28 عاماً مرشحة قوية للظفر بلقب رولات غاروس المفتوحة الشهر المقبل.

وقالت جابر لمحطة “تنس تشانل” قبل التحول لبطولات الملاعب الرملية في أوروبا: “أنا سعيدة بالتحكم في الإيقاع مجدداً وأتمنى أن يسمح لي جسدي باللعب. أنا متحمسة للتنافس في شتوتغارت ومدريد وروما، الملاعب الرملية مذهلة وأحبها، أعمل على كثير من الأشياء، وسأقطع خطوة بخطوة، وسأنافس على لقب كبير هذا العام”.

وغابت أنس عن دورتي الدوحة ودبي في وقت سابق هذا العام، عقب الخروج المبكر من منافسات إنديان ويلز وميامي، وساعد الفوز على بنتشيتش بطلة الأولمبياد في زيادة ثقة اللاعبة الملقبة بـ”وزيرة السعادة” في تونس.

وختم أُنس: “إذا أردت شيئاً يجب أن تؤمن به، أتخيل نفسي أحمل لقباً (في البطولات الأربع الكبرى) وأتخيل نفسي في جلسة تصوير بعد التتويج”.