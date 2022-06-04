أول حفل لمحمد منير بعد غياب 10 سنوات

بعد غياب نحو 10 سنولت، يشارك الفنان المصري محمد منير في حفل غنائي كبير بمحافظة الإسكندرية، في 15 يوليو 2022.

ويحظى هذا الحفل باهتمام كبير، من جانب الإعلام، وجمهور الإسكندرية، لأنه الحفل الأول لمحمد منير بعد غياب 10 سنوات عن إحياء الحفلات هناك.

ويقام حفل محمد منير في أحد الفنادق الكبرى، وتطرح التذاكر على فئتين، الأولى سعرها 450 جنيها مصريا، والثانية 250 جنيها.

من ناحية أخرى، يتعاون محمد منير مع الفنان أكرم حسني في أغنية جديدة تحمل اسم “للي”.

وكشف أكرم حسني تفاصيل هذا التعاون في مداخلة مع جيهان عبدالله في برنامج “أجمد 7” على إذاعة نجوم إف إم قائلا: “الأغنية ليست من نوعية الدويتو وأكيد لن أضع صوتي مع صوت “الكينج” محمد منير، لكن هي من كلماتي وألحاني.

وأكد أكرم حسني إعجاب محمد منير بمستوى الأغاني التي يقدمها في برنامجه قائلا: “قبل 5 سنوات تواصل محمد منير معي وسألني عن مؤلف أغاني شخصية “أبو حفيظة”، وطلب مني كتابة أغنية له، وحاولت كتابة شيء يرضيه لكن لم يحدث توفيق، وبعد محاولات كثيرة ظهرت أغنية “للي” التي نعمل على تحضيرها في الوقت الحالي.