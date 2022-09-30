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أول دورة دولية في البادمنتون منذ 2019 في الصين

منذ 11 دقيقة
الصين تنظّم أول دورة دولية في البادمنتون منذ 2019

الصين تنظّم أول دورة دولية في البادمنتون منذ 2019

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أعلن الاتحاد الدولي للبادمنتون أن الصين ستستضيف أول دورة دولية منذ عام 2019 بإقامة الأدوار النهائية للجولة العالمية في كانون الأول المقبل.

وألغى الاتحاد الدولي حدثين كانا مقررا في الصين، لكنها قالت إن الأدوار النهائية البالغة قيمة جوائزها 1.5 مليون دولار ستقام في غوانغجو في الفترة من 14 إلى 18 كانون الأول.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي توماس لوند: “نحن على ثقة من أن مضيفينا سيقدمون نهائيات مذهلة مع ضمان سلامة وراحة اللاعبين”.

وسبق لمدينة غوانغجو الواقعة في جنوب الصين تنظيم الأدوار النهائية في 2018 و2019.

وستشمل نهائيات الجولة العالمية لشهر كانون الأول مشاركة أفضل ثمانية لاعبين وثنائي في كل فئة فيما وصفه الاتحاد الدولي للعبة بأنه “أكبر مجموع جوائز يشهده البادمنتون على الإطلاق”.

وألغت الصين كل المسابقات الرياضية الدولية تقريبًا على أراضيها منذ ظهور وباء “كوفيد-19” في عام 2019، وكانت إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيجينغ في شباط الماضي استثناءً نادرًا.

وأقيمت الألعاب الأولمبية الشتوية في فقاعة صحية ومن دون جماهير لمنع انتشار الوباء. ولم يشر الاتحاد الدولي للبادمنتون على الفور إلى ما إذا كانت الأدوار النهائية آخر العام الحالي ستقام في “فقاعة” صحية.

وتستضيف مدينة تشنغدو الصينية بطولة العالم لكرة الطاولة في “فقاعة مغلقة” ابتداء من اليوم الجمعة، تطبيقاً لسياسة “صفر كوفيد”.

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