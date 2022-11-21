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أول رد من نسرين طافش بعد انفصالها عن زوجها

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2022 10:52 مساءً
نسرين طافش

نسرين طافش

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بعد إعلان الدكتور شريف الشرقاوي، انفصاله رسميًا عن زوجته الفنانة نسرين طافش، بعد مرور خمسة أشهر على ارتباطهما المفاجئ.

وفي أول رد فعل لها كتبت نسرين طافش عبر حسابها على إنستغرام: “كيف نوقف الزمن؟ أحضن أحباءك، كيف تنتقل عبر الزمن؟ اقرأ، كيف تهرب من الزمن؟ بالموسيقى، وكيف تشعر بالزمن؟ اكتب، وكيف تحرر الزمن؟ تنفس”.

وثم أتبع هذا الرد تعليق: “استمتع بكل لحظة، واستمر بفعل ما يبهجك أهم سؤال تطرحه على نفسك هو: كيف يمكن أن أسعد نفسي في هذه اللحظة؟”.

وأثارت نسرين طافش، شكوك متابعيها، بعد أن حذفت صورها مع زوجها شريف الشرقاوي، للمرة الثانية على حسابها الرسمي بـ إنستغرام، فترددت بعض الأنباء حول انفصالها عن زوجها، بعد زواج دام لعدة أشهر.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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