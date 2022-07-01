الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
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أول صفقة لسان جيرمان.. فيتينيا لاعب بورتو ينضم للنادي الباريسي هذا الصيف

منذ 7 دقائق
فيتينيا لاعب بورتو ينضم لسان جيرمان

فيتينيا لاعب بورتو ينضم لسان جيرمان

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أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعاقده مع لاعب الوسط فيتينيا من بورتو البرتغالي لمدة خمس سنوات.

وفيتينيا (22 عاما) هو أول صفقة لسان جيرمان هذا الصيف وذكرت وسائل إعلام محلية أن قيمة الانتقال بلغت نحو 40 مليون يورو (41.92 مليون دولار).

وخاض فيتينيا 59 مباراة وسجل أربعة أهداف مع الفريق البرتغالي منذ انطلاقته في 2020.

وساعد بورتو في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي بجانب كأسين محليتين وخاض ثلاث مباريات مع منتخب البرتغال.

وقال فيتينيا في مقابلة نشرها موقع سان جيرمان على الانترنت “ينتظرني تحد كبير ولا أطيق الانتظار للبدء. سأحاول اللعب بطريقتي ومساعدة الفريق في تحقيق أهدافه بأكبر قدر ممكن”.

وقضى اللاعب الصاعد من قطاع الناشئين في بورتو معظم مسيرته في بلاده لكنه خاض عاما على سبيل الإعارة إلى ولفرهامبتون واندرارز بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2020-2021.

    المصدر :
  • رويترز

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