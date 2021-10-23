أول صورة لامرأة مالية مع أطفالها “التوائم التسعة”

أنجبت مواطنة من مالي 9 توائم، في حالة تع من أغرب حالات إنجاب التوائم على مستوى العالم.

تستعد السيدة المالية حليمة سيسيه التي أنجبت 9 أطفال للعودة إلى المنزل بعد 5 أشهر من الولادة والرعاية الصحية.

واحتفلت السيدة حاملة الرقم القياسي بهذه اللحظة من خلال نشر صور الأطفال لأول مرة، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واحتلت حليمة عناوين وسائل الإعلام عندما ولدت في عيادة في الدار البيضاء بالمغرب 9 أطفال مرة واحدة، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق الذي حققته دية سليمان في عام 2009، بإنجاب 8 أطفال.

وعبّرت السيدة عن سعادتها قائلة: “الأطفال يزدادون قوة يوماً بعد يوم، وقد يُسمح لهم بمغادرة الرعاية الطبية حتى نتمكن من نقلهم إلى المنزل”.

وبلغ وزن أطفال حليمة سيسيه، التسعة، ما بين 500 جرام إلى 1 كيلوجرام عند ولادتهم، وكان عليهم البقاء في حضانات وحدة العناية المركزة بالعيادة حيث تمت رعايتهم على مدار الساعة من قبل فريق من الأطباء والممرضات.

ومع اقتراب الأطفال من عمر 6 أشهر، احتفلت حليمة وزوجها قادر، (35 عاماً)، بنشر صور مؤثرة تظهرهم معا كمجموعة.