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أول صورة للأمير حسين وزوجته الأميرة رجوة تلهب مواقع التواصل

منذ 17 ساعة
ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الاميرة رجوة الحسين

ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الاميرة رجوة الحسين

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أثارت أول صورة نشرها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين مع زوجته الأميرة رجوة الحسين منذ عقد قرانهما مطلع يونيو الماضيـ تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر الأمير الحسين صورة له ولزوجته على صفحته بانستغرام قائلا بتعليق باللغتين العربية والانجليزية مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك: “منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير.. On behalf of Rajwa and myself, Adha mubarak to you and your families!”.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة” لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، عقب عقد قرانهما.

وعُقد قران ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة الحسين، في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، في قصر زهران بحضور 140 ضيفا من العائلة الهاشمية ومن رؤساء وزعماء الدول ومن أقارب الأميرة رجوة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

 

    المصدر :
  • CNN عربي

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