أول صورة للأمير حسين وزوجته الأميرة رجوة تلهب مواقع التواصل

ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الاميرة رجوة الحسين

أثارت أول صورة نشرها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين مع زوجته الأميرة رجوة الحسين منذ عقد قرانهما مطلع يونيو الماضيـ تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونشر الأمير الحسين صورة له ولزوجته على صفحته بانستغرام قائلا بتعليق باللغتين العربية والانجليزية مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك: “منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير.. On behalf of Rajwa and myself, Adha mubarak to you and your families!”.

الأميرة رجوة و الأمير الحسين ماشاءالله عسل ❤️ pic.twitter.com/R4bcRojmW1 — تيتشر (@1iTeacher) June 30, 2023

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن صدور الإرادة الملكية بمنح لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة” لزوجة ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الخميس، عقب عقد قرانهما.

وعُقد قران ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة الحسين، في الأول من يونيو/ حزيران الماضي، في قصر زهران بحضور 140 ضيفا من العائلة الهاشمية ومن رؤساء وزعماء الدول ومن أقارب الأميرة رجوة.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء:

الثنائي الملكي الأمير الحسين و زوجتة الأميرة رجوة ٱل سيف في اول ظهور رسمي بعد الزواج 🤍. #رجوة_ال_سيف pic.twitter.com/7RpKPoIR47 — Lya (@lyammmmmm) June 30, 2023

الحسين و رجوة لهم هيبة حضور و الجمال ربانـي تصميمي 🦅 pic.twitter.com/HDQ0LcQlEH — ‏أردني و أعشق مليكي أبا الحسين 👑 (@ShaqAlmlk) June 30, 2023

"سيلفي" التقطتها رجوة.. هكذا عايد ولي عهد الأردن متابعيه https://t.co/ZuXiHAVKQg

الأمير الحسين بن عبدالله نشر الصور على حسابه في إنستغرام وعلّق كاتباً: منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير

الأميرة #رجوة_الحسين pic.twitter.com/151j9QRK54 — أمل ناضرين (@AmalNadhreen) July 1, 2023