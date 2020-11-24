أول صورة لمحمد صلاح بعد شفائه من كورونا

“أشكر الجميع على دعمهم المستمر” ، هذه العبارة كانت أول ما قام النجم المصري ولاعب فريق ليفربول الانجليزي ، محمد صلاح، ، بنشره بعد إعلان تعافيه من فيروس كورونا .

ووجه صلاح الشكر للاتحاد المصري لكرة القدم بعد تكريمه قبل عدة أيام.

ونشر صورة على حسابه في إنستغرام حيث علق قائلاً: “يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر”.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان المصرية كانت أعلنت، الأحد، أن نتيجة فحص كورونا الأخير لصلاح جاءت سلبية.

وأكدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية تعافي محمد صلاح، نجم ليفربول من الفيروس .

كما أشارت إلى أن محمد صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصري لمدة أسبوع حتى تعافى تماماً من الفيروس.

إلى ذلك، طمأنت الوزارة الجمهور على سلامة ابنتي صلاح وعدم إصابتهما بكورونا، لافتة إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل الوزارة.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان أعلن يوم 13 نوفمبر أن صلاح أصيب بكورونا عشية مواجهة توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.