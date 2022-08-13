أول ضربة لريال مدريد في الموسم الجديد

من المتوقّع أن يغيب البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد، عن مباراة الفريق الملكي الأولى في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، الذي يدافع الميرينجي عن لقبه، والمقررة الأحد أمام ألميريا.

وذلك بسبب حمل عضلي زائد، تعرض له في مران الريال الجمعة 12 آب.

وحالت المشكلة العضلية، التي تعرض لها رودريجو في الفخذ الأيمن، دون إكماله المران، وفقًا لتصريحات مصادر في ريال مدريد.

وأصبح رودريجو بذلك أول إصابة في فريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، في مطلع الموسم الذي استهله الملكي بالتتويج بكأس السوبر الأوروبي، على حساب آينتراخت فرانكفورت الأسبوع الماضي.

وكان الريال قد توج بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في الموسم السابق.