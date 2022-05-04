أول مباراة بعد شفائه.. فوز ثمين لنادال على كيكمانوفيتش

عاد رفائيل نادال من الإصابة ليفوز على ميومير كيكمانوفيتش 6-1 و7-6 ويتأهل إلى دور الستة عشر في بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء.

وبدأ نادال، الذي يشارك في أول مباراة منذ مارس اذار الماضي عقب إصابته في ضلعه، المباراة بقوة أمام الصربي كيكمانوفيتش.

وأوقفت الأمطار المباراة في بداية المجموعة الثانية وفقد نادال الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى قوة دفعه وزخمه.

واستعاد اللاعب الإسباني البالغ عمره 35 عاما، الذي كان يرسل ضربات قوية، قوته ليرسل للفوز بالمباراة والنتيجة 6-5 في المجموعة الثانية ويحسم الانتصار في أقل من ساعتين.

ويتطلع نادال، الذي حقق انتصاره 21 مقابل خسارة واحدة هذا الموسم، للفوز بلقبه السادس على أرضه في مدريد والذي توج بلقب بطولتها اخر مرة عام 2017 وسيلتقي في الدور المقبل مع ديفيد جوفين المتأهل من التصفيات.

وفي وقت سابق، تجاوز ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا بداية بطيئة ليتغلب على الكرواتي مارين شيليتش 4-6 و6-4 و6-4، بينما فاز الصربي دوسان لايوفيتش المتأهل من التصفيات على كاسبر رود المصنف الخامس 7-6 و2-6 و6-4.

وسيلتقي اليوناني ستيفانوس تيتيباس مع لوكا بوي في وقت لاحق اليوم.

وفي منافسات السيدات، صعدت التونسية أنس جابر إلى الدور قبل النهائي في بطولة من فئة ألف نقطة للمرة الثانية في مسيرتها بعد فوزها على سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا سابقا بنتيجة 6-3 و6-2.

وفازت أنس، التي بلغت الدور قبل النهائي في بطولة إنديان ويلز في 2021، بنسبة 77.8 في المئة من نقاط إرسالها الأول واستفادت من أربع من خمس فرص لكسر إرسال منافستها هاليب الفائزة باللقب مرتين لتحقق الانتصار بعد أكثر قليلا من ساعة من اللعب.

وستلتقي أنس المصنفة العاشرة عالميا مع أماندا ألكسندروفا المتأهلة من التصفيات من أجل حجز مكان في النهائي، وذلك بعد فوز ألكسندروفا على إيكاترينا أنيسيموفا 6-4 و6-3.

وفازت السويسرية جيل تيخمان على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6-3 و6-4 وستلتقي مع الفائزة من مباراة الإسبانية سارة سوريبس تورمو والأمريكية جيسيكا بيجولا.