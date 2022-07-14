أول متنزه أثري تحت الماء في قبرص

افتتحت قبرص أول متنزه أثري تحت الماء مما يتيح للزائرين لمحة عن التاريخ في أحد أفضل الموانئ القديمة التي حافظت على طابعها في شرق البحر المتوسط.

تم بناء المرفأ، المغمور الآن قبالة مدينة أو مملكة أماثوس القديمة، بين 312 و 294 قبل الميلاد، حين كانت قبرص مركز الصراع بين اثنين من خلفاء الإسكندر الأكبر. وربما تم بناء الميناء كقاعدة بحرية بسبب مدخله الضيق لكن الخبراء يقولون إنه لا يمكن استبعاد أنه كان يستخدم لأغراض تجارية أيضا.

وعلى مدى قرون من الزمن تطور الميناء المغمور تحت الماء ليصبح شعابا مرجانية طبيعية تزدهر فيه الحياة البحرية.

يشار إلى أن مملكة أماثوس (Amathus أو Amathous؛ باليونانية قديمة: Ἀμαθοῦς) كانت مدينة قديمة وواحدة من المدن الملكية في قبرص حتى نحو سنة 300 ق.م.

ومازالت بعض آثارها البديعة بادية للعيان على الساحل الجنوبي مقابل آغيوس تيخوناس، على بعد 39 كم غرب لارناكا و 9.7 كم شرق ليماسول. ومقر عبادتها القديمة لأفروديت كان ثاني أهم تلك المعابد في بلدها قبرص، بعد بافوس.