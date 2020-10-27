أول مزاد لمحبي عالم التجسس..قطع للبيع بينها مسدس “أحمر الشفاه”

عشاق عالم التجسس على موعد مميز ، حيث سيتم بيع قطع من الحرب الباردة في مزاد من بينها مسدس برصاصة واحدة على شكل أحمر شفاه، وحقيبة يدوية تخفي كاميرا معقدة، نموذجان من مجموعة واسعة لقطع استخدمها عناصر الاستخبارات السوفيتية خلال الحرب الباردة.

تنظم المزاد دار “جولينز” الأمريكية على حوالي 400 قطعة ستباع إلكترونيا ثم حضورياً بين يناير/منتصف كانون إلى 13 فبراير/شباط 2021، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

وكانت هذه القطع معروضة أخيراً بمتحف “كاي جي بي” للتجسس في مانهاتن بمدينة نيويورك، وهو متحف خاص افتُتح في يناير/كانون الثاني 2019 على يد المؤرخ الليتواني يوليوس أوربايتيس وأغلق أبوابه بسبب جائحة “كوفيد-19”.

وقال المدير المالي لدار “جولينز” مارتن نولان: “لسنا على علم بأي مزاد مماثل لهذا النوع، نتوقع اهتماماً كبيراً بهذا المزاد لأن الناس مفتونون بعالم التجسس”.

وتراوح الأسعار التقديرية للقطع المعروضة في المزاد بين بضع مئات الدولارات و12 ألف دولار، وهو السعر التقديري الأعلى لنسخة سوفيتية نادرة من آلة ترميز تُعرف باسم “فيالكا”.

ومن المتوقع أن يباع تمثال نصفي حجري لفلاديمير لينين بسعر يراوح بين 5 آلاف دولار و آلاف، في حين تُقدّر قيمة الباب الفولاذي من مستشفى سجن “كاي جي بي” السابق بـ500 دولار إلى 700.

وقال نولان: “هذه ليست قطعاً باهظة، هي أشياء ظريفة، يمكن أن تشكّل محور أحاديث رائعة في حفلة عشاء”.

كما تطرح دار “جولينز” في المزاد تذكارات أخرى من الحرب الباردة، بما يشمل تقريراً مدرسياً عن تشي جيفارا خلال دراسته الثانوية، ورسالة موقعة عام 1958 من فيدل كاسترو تناقش خطط الاستيلاء على هافانا، وقطعاً متعلقة بالسباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على غزو الفضاء.