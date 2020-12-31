أول وآخر دولتين تحتفلان بـ”رأس السنة”!

تحتفل دول العالم الواحدة تلو الأخرى بعيد رأس السنة، حسب الأنظمة الزمنية الـ24 التي يفصل بينها فارق ساعة واحدة.

وتحتفي أغلبية دول العالم بعيد رأس السنة في أول يناير بناء على التقويم الغريغوري (الميلادي)، باستثناء بعض الدول التي تعتمد على التقويم القمري.

وأول دولة تحتفل بالعيد هي جمهورية كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ.

وآخر الناس في العالم يحتفلون بالعيد هم سكان ساموا الأمريكية وجزيرة الميدواي (أي منطقتين غير موحدتين في الولايات المتحدة) ونييوي (وهي كيان ذاتي الحكم متحالف مع نيوزيلندا) الواقعة في المحيط الهادئ.

وفي العالم العربي، يصل عيد رأس السنة أولا إلى سلطنة عمان والإمارات، وتحتفل به لاحقا باقي الدول العربية وآخرها موريتانيا، وذلك بحسب “RT”.