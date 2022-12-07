أونيل يعود لتدريب أيرلندا الشمالية

أعلن اتحاد كرة القدم في أيرلندا الشمالية، الأربعاء، عودة المدرب مايكل أونيل لتدريب المنتخب بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف خلفا للمدرب ايان باراكلاف الذي أُقيل في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وترك أونيل البالغ عمره 53 عاما منصبه في 2020 بسبب جائحة كورونا ليحل باراكلاف بدلا منه قبل إقالته بعد تحقيقه الفوز في أربع مباريات فقط من 22 مباراة رسمية.

وقال أونيل “يسعدني العودة لتدريب منتخب أيرلندا للرجال. أنا متحمس لرؤية ما يمكن تحقيقه مع هذه المجموعة من اللاعبين وأتطلع لقيادة الفريق مجددا في الملعب الوطني”.

وتولى أونيل القيادة الفنية لأيرلندا الشمالية لأول مرة عام 2011 وقادها للتأهل لبطولة أوروبا 2016، وهي أول بطولة دولية كبرى تأهل لها المنتخب في 30 عاما، حين خرجت من دور الستة عشر.

وتولى تدريب ستوك سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي عام 2019 بجوار منصبه في أيرلندا الشمالية حتى أبريل نيسان للعام التالي، حين تسببت جائحة كورونا في إيقاف الملحق المؤهل لبطولة أوروبا 2020.

وقال باتريك نيلسون الرئيس التنفيذي لاتحاد أيرلندا الشمالية لكرة القدم إن أونيل سيعود لفترة طويلة الأمد.

وقال “نضع تركيزنا الفوري على تصفيات بطولة أوروبا 2024 والتي ستبدأ في مارس 2023، ولكن بعد ذلك هناك الكثير الذي نتطلع إليه بما في ذلك بطولة أوروبا 2028 حيث نأمل أن نستضيفها ضمن عرض مشترك”.

وأوقعت القرعة أيرلندا الشمالية في نفس المجموعة مع الدنمرك وفنلندا وسلوفينيا وقازاخستان وسان مارينو في تصفيات بطولة أوروبا التي ستبدأ في مارس آذار المقبل.