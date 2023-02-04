أونيون المذهل يتقدم لصدارة الدوري الألماني

هز جوردان بيفوك الشباك قبل ست دقائق من النهاية ليمنح أونيون برلين الفوز 2-1 على ضيفه ماينتس والتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفضل انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة، السبت.

ورفع أونيون رصيده إلى 39 نقطة متقدما بنقطتين على بايرن ميونيخ الذي يحل ضيفا على فولفسبورج غدا الأحد.

وسحق بروسيا دورتموند ضيفه فرايبورج 5-1 ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث.

وحقق أونيون، الذي لم يخسر على أرضه هذا الموسم، انتصارين أكثر من بايرن في الدوري حتى الآن.

وبدأ صاحب الأرض المباراة بشكل قوي حيث كاد جيروم روسيلون وراني خضيرة أن يمنحاه التقدم.

وانتزع أونيون تقدما مستحقا بهدف من كيفن بهرنز في الدقيقة 32.

واتيحت لماينتس عدة فرص قبل أن يدرك التعادل من ركلة جزاء تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها في الدقيقة 78 ونفذها البديل ماركوس إنجفارتسن بنجاح.

واحتاج أونيون إلى ست دقائق فقط لاستعادة التقدم عندما فشل دفاع ماينتس في إبعاد تمريرة عرضية لتصل إلى جوردان ليسددها في المرمى ويضمن استمرار الموسم المذهل لفريقه.