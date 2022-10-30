أونيون يخطف الفوز في الوقت الضائع ويعود لصدارة الدوري الألماني

أحرز دانيليو دوكي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود أونيون برلين لقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ واستعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بنقطة واحدة أمام بايرن ميونيخ، الأحد.

وأدرك كيفن بهرنز التعادل لصاحب الأرض بضربة رأس قوية قبل 11 دقيقة من النهاية ليتفادى أونيون، الذي فاجأ الجميع بتصدره المسابقة لأكثر من شهر، السقوط في فخ الهزيمة للمرة الثانية على التوالي قبل أن يخطف دوكي هدف الفوز.

ولدى أونيون 26 نقطة مقابل 25 نقطة لبايرن حامل اللقب والذي سحق ضيفه ماينتس 6-2 أمس السبت.

ومنح نيكو إلفيدي التقدم لمونشنجلادباخ في الدقيقة 33 بعد ركلة ركنية من لارس شتيندل ليكلل سيطرة الفريق الضيف على المباراة في الشوط الأول.

وتحسن أونيون، الذي خسر أمام بوخوم الأسبوع الماضي، بعد الاستراحة وأدرك التعادل عبر بهرنز في مرمى توبياس زيبل.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدف كريستوفر تريمل لاعب أونيون في الدقيقة 87، لكن دوكي ضمن حصد صاحب الأرض الفوز من آخر هجمة في المباراة.