أيام قرطاج الموسيقية تكرم الفن العربي والافريقي هذا العام

كما احتفت أيام قرطاج الموسيقية بالمواهب التونسية هذا العام كذلك قامت بتكريم المواهب الشابة في عدد من الدول العربية والافريقية ومنها سوريا وفلسطين وموريتانيا والسنغال . وقد تم اختيار 9 عروض للمشاركة في فعالياتها بصفة حضورية.

ومن السنغال، حضرت الفنانة ماريا سيغا لتقدّم عرضا موسيقيا تنصهر فيه الإيقاعات التقليدية لبلدها داخل أنماط موسيقية أخرى على غرار الريغي والبلوز والجاز.

فيما قدم الفنان شيخ أبرا فام مشروعا موسيقي يراوح بين البوبوالأفرو يسافر بين إيقاعات متنوعة يستوحيها من حوله، من الحب، ومن السلام، ومن تفاصيل وطنه السنغال.

ومن موريتانيا، حضرت “خوديا” لتصدح بصوتها دفاعا عن الحقوق والحريات في عرض “خوديا اكوستيك” الذي يراوح بين موسيقات مختلفة من بينها الجاز والبلوز.

ومن مصر، حضرت مجموعتا نور بروجكت والسد العالي، و”نور بروجكت” مجموعة موسيقية مصرية مستقلة تمزج موسيقى العالم بالشرقي، نشأت ببادرة من عازف الساكسفون نور عاشور هدفها خلق موسيقى تلامس العقول والقلوب.

أما فرقة “السد العالي” فرقة فتمزج بين موسيقى النوبة والريغي، تستعيد الموروث النوبي بلمسة حديثة عبر إدخال آلات موسيقية عصرية، كما تستلهم منه في كتابه أغانيها الجديدة.

ومن سوريا، صدحت موسيقى “ثلاثي دفا” في عرض موسيقي يمزج أنماطا موسيقية مختلفة بدءا بالموسيقى العربية في الشرق الأوسط وصولا إلى موسيقى الجاز والموسيقى اللاتينية.

ومن المشهد الموسيقي الاردني حل بشر، في عرض صولو غيتاراكوستيك وهو معروف بنوتاته وكلماته المفعمة بالاحاسيس،وكلمات العرض تراوح بين العامية والفصحى.

ومن فلسطين إستوحى الفنان شادي زقطان تفاصيل عرض موسيقي قدم فيه أغاني سياسية بديلة، ويجمع فيه بين العزف على الغيتار والتلحين والغناء وكتابة الأشعار الغنائية.

ومن الجزائر، جاءت فرقة ربيع الحوتي في مشروع موسيقي يتسم بالثراء والتنوع يمزج الرقة الشرقية بطاقة البلوز والافروبيت،ومن خلال تأثره بموسيقات متنوعة بما فيها العربية والاندلسيةخلق الموسيقي ربيع الحوتي مشهد صوتيا متفردا ومتلونا يحيل الى الفرح والسفر والخيال.

وإلى جانب العروض الحضورية، اتاح مهرجان أيام قرطاج الموسيقية الفرصة لعشاق الموسيقى لمتابعة عروض عبر تقنية البث الحي تم تسجيلها ضمن “جولة افريقيا” التي تم خلالها تسجيل عدد من العروض على غرار “ماشمنجاكا” في مدغشقر و”الليلى” في المغرب.