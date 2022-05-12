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أيتن عامر تطرح أحدث أغانيها “خطافة رجالة”

منذ ساعتين
آيتن عامر

آيتن عامر

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طرحت الفنانة المصرية أيتن عامر، الخميس، أغنية جديد بعنوان “خطافة رجالة”.

ونشرت الفنانة أيتن عامر صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “أنستقرام” في محاولة لترويج أغنيتها.

وأرفقتها بتعليق: “أغنية خطافة الرجالة لكل بنت عندها واحدة مقضياها لايكات وقلوب لحد ميخصهاش.. والأغنية موجودة دلوقتي وتقدروا تسمعوها على منصة (spotify)، كلمات أحمد علاء، ألحان نييس، توزيع زووم”.

وطرحت أيتن عامر في مارس/ آذار الماضي، أغنية “كانت بتسهر” عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي أغنيتها الثانية بعد أغنية “بناقص” التي طرحتها مؤخرًا.
كما شاركت في سباق رمضان الدرامي، بمسلسل “مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني وهنادي مهنا.

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