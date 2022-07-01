الجمعة 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 1 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أين توجد الفيتامينات المجانية؟

منذ 6 دقائق
نباتات

نباتات

A A A
طباعة المقال

تمتلك النباتات الكثير من الفوائد العظيمة، ومن هذه الفوائد: مصدر غذاء للإنسان والحيوان. وجود النباتات على الأرض يؤدي لتجدد الأكسجين على الأرض.

وتحتوي على العناصر الغذائية الأساسية لجسم الإنسان، مثل عنصر الكربوهيدرات، والفيتامينات، والألياف، والأملاح، والبروتين، والأحماض.

أعلنت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الكثيرين يتجاهلون النباتات التي تنمو في الطبيعة، مع أنها تحتوي على مواد مغذية عديدة.

وتشير الخبيرة في حديث إذاعي، إلى أن نباتات القراص والهندباء والحماض وغيرها البرية، هي مواد غذائية وهي مصدر قيم للفيتامينات والعناصر المعدنية.

وتقول، “يمكن من نباتات القراص والهندباء والحماض، تحضير العصائر والحساء والسلطات. هذه النباتات البرية غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية. بالإضافة إلى ذلك تحسن حالة الدم والجهاز العصبي وعمل الأمعاء وتساهم في زيادة بكتيريا الأمعاء المفيدة. عموما هذه النباتات العشبية تحتوي على مواد مغذية مفيدة ويمكن الحصول عليها مجانا”.

وتضيف الخبيرة محذرة، يجب جمع هذه النباتات من مناطق خارج المدن وبعيدا عن طرق السيارات.

وتقول، “يمكن أن تحتوي النباتات التي تنمو داخل المدن على عناصر سامة. لذلك من الأفضل جمعها خارج المدن ولكن بعيدا عن طرق السيارات، ومن مناطق نظيفة بيئيا”.

    المزيد من منوعات

    فيتينيا لاعب بورتو ينضم لسان جيرمان
    أول صفقة لسان جيرمان.. فيتينيا لاعب بورتو ينضم للنادي الباريسي هذا الصيف
    جورج وسوف
    صور وفيديو.. جورج وسوف يفاجئ الجمهور أثناء حفله في السعودية
    محمد صلاح ورياض محرز
    بينهم صلاح ومحرز.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2022

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟