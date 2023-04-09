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أُنس جابر إلى نهائي دورة تشارلستون

منذ 9 دقائق
أنس جابر

أنس جابر

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تأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً، إلى نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500 نقطة، للعام الثاني على التوالي، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و7-5.

وكسرت كاساتكينا التي أحرزت لقب الدورة في العام 2017، إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم 5-2، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الرةسية متقدمة 5-3.

ولكن بعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى 7-5 في 52 دقيقة.

وبعد معركة جميلة بين البطلتين، فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة نفسها وستلعب أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها.

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