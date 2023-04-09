أُنس جابر إلى نهائي دورة تشارلستون

تأهلت التونسية أنس جابر، المصنفة خامسة عالمياً، إلى نهائي دورة تشارلستون الأميركية في كرة المضرب ذات الـ500 نقطة، للعام الثاني على التوالي، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و7-5.

وكسرت كاساتكينا التي أحرزت لقب الدورة في العام 2017، إرسال جابر ثلاث مرات في المجموعة الأولى لتتقدم 5-2، قبل تعليق المباراة لعدة ساعات بسبب الأمطار، في وقت كانت الرةسية متقدمة 5-3.

ولكن بعد استئناف المباراة، انتفضت جابر لانتزاع المجموعة الأولى 7-5 في 52 دقيقة.

وبعد معركة جميلة بين البطلتين، فازت جابر بالمجموعة الثانية بالنتيجة نفسها وستلعب أول نهائي لها في الموسم الحالي والحادي عشر في مسيرتها.