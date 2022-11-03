إبراهيموفيتش: إدارة باريس سان جيرمان جعلت مبابي أكبر من النادي

نبّه النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، من عواقب تجديد عقد كيليان مبابي، مع نادي باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.

وصرح إبراهيموفيتش عبر قناة “كانال بلس”: “تجديد عقد مبابي ليس في صالحه بل لصالح بي إس جي وليس مدينة باريس، لقد اتخذ قرارًا في مصلحة النادي وليس مصلحته”.

وأضاف إبرا: “لقد وضع كيليان نفسه في موقف سيكون فيه أهم من النادي، وأعطاه النادي مفاتيح ذلك، ومع ذلك، لا يمكن للاعب أن يكون أكبر من النادي”، مستدركًا: “لكن عندما يصبح اللاعب الشاب قويًا، يمكنه بسهولة كسب المال”.

وانتقل إبراهيموفيتش لانتقاد والدي كيليان مبابي بقوله: “لقد أصبح والداه محامين ووكلاء ومدربين، وهذه هي المشكلة، لأنه وقتها يفقد اللاعب انضباطه وهويته”.

وواصل الهداف التاريخي الثالث لباريس سان جيرمان: “اليوم مع هذا الجيل الجديد من اللاعبين، يعتقد الآباء والأب والأم والأقارب أنهم أصبحوا نجومًا، يتحدثون في الصحف”، متسائلًا “من هؤلاء ليتحدثوا في وسائل الإعلام؟ اخرسوا.. يجب أن تلتزموا الصمت، وترك الأمر والقرار للاعب فيما يخص عمله”.

وقال: “لا أعرف مبابي كشخص بشكل جيد، لكنه لاعب رائع، لكن عندما تفقد الانضباط، تفقد هويتك”، مضيفًا في هذا الشأن: “هناك سبب يجعل زيدان هو زيدان، وإذا أراد مبابي أن يقلد زيدان، عليه أن يتغير ويتطور”.