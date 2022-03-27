إبراهيموفيتش: مستمر داخل الملاعب حتى أرى من هو أفضل مني

أكد مهاجم ميلان الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أنه مستمر داخل الملاعب حتى يرى من هو أفضل منه، وانه لن يعتزل قبل حدوث ذلك، رغم وصوله إلى الـ40 من عمره.

وأوضح اللاعب الذي سجل ثمانية أهداف في 22 مباراة شارك فيها هذا الموسم من الدوري الإيطالي، في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي “يويفا”، أنه مستمر في ملاعب الكرة لفترة.

وقال: “المستقبل لا يزال قيد التدوين، لا أضع خططاً، سنرى ماذا يحدث، لا أريد الندم على ترك كرة القدم ثم القول لاحقاً بإنني أستطيع الاستمرار، لأنني لحظتها سأندم لبقية حياتي إذا رأيت أن بوسعي المواصلة في الملاعب، أود أن ألعب لأطول فترة ممكنة، في الحقيقة سألعب حتى أرى من هو أفضل مني، بالتالي أنا مستمر في اللعب”.

كما اعترف أنه يعلم بحتمية اعتزاله يوماً ما لأنه لن يملك “هذا الأدرينالين” الذي لا يزال يشعر به حين يطأ أرض الملعب، مضيفاً أن هذه هي مشكلة جميع لاعبي كرة القدم لأن لديهم هذا الإحساس عندما تكون هناك مباراة.