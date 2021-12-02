إبراهيموفيتش يكشف عن خطة مجنونة تتعلق باعتزاله

كشف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان عن مفاجأة مدوية تتعلق بتفكيره في اعتزال اللعب نهائيا خلال الصيف الماضي.

ولا يزال إبراهيموفيتش يلعب كرة القدم في أعلى المستويات، رغم بلوغه 40 عاما، حيث قام في الصيف الماضي بتجديد عقده مع ميلان حتى يونيو/ حزيران 2022.

ولكن، إبراهيموفيتش كشف عن خطة مجنونة، حال عدم تجديده العقد مع ميلان واعتزاله اللعب في الصيف الماضي، حسبما أوضح في كتابه “الأدرينالين”.

يقول إبراهيموفيتش: “في صيف 2021، عرضت نفسي على باريس سان جيرمان كمدير رياضي، اتصلت بإدارة النادي واقترحت هذا الأمر”.

وأضاف: “قلت لهم إذا لم أجدد عقدي مع ميلان، سأحضر إلى باريس سان جيرمان وسأعيد ترتيب الفريق، لكن طلبي قوبل بالضحك، لكن لم يتم رفض الأمر”.

ويتألق إبراهيموفيتش هذا الموسم مع ميلان، حيث سجل 6 أهداف وصنع هدفين خلال 12 مباراة لعبها في كل البطولات.