إبراهيموفيتش يكشف.. هذا ما أنتظره حتى أعلن اعتزالي

أكد النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش البالغ 40 عاماً أنه سيعتزل كرة القدم “عندما يأتي من هو أفضل مني” في الملاعب.

نوقل موقع الاتحاد الأوروبي (ويفا) عن مهاجم ميلان الإيطالي قوله: سأستمر في اللعب طالما أنا قادر. في الواقع، سأبقى ألعب حتى يأتي من هو أفضل مني، لذا سأستمر. لم يُكتب المستقبل بعد”.

ويبدو زلاتان راغباً في تمديد عقده مع النادي اللومباردي الذي ينتهي في ختام الموسم الحالي. أضاف المهاجم العملاق “فلننتظر ماذا سيحصل. لا أريد الاعتزال ثم الندم على هذا القرار طوال حياتي، بعد اكتشافي أنه بمقدوري الاستمرار”.

وبرغم تقدمه في السن، قدّم إبراهيموفيتش مستويات لافتة منذ انضمامه إلى ميلان في 2020 من لوس أنجليس غالاكسي الأميركي. وبرغم إنجازاته الرائعة في البطولات الأوروبية الوطنية مع أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنه لم يحرز لقب دوري أبطال أوروبا واكتفى بالبطولة الرديفة “يوروبا ليغ” مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وعلّق على هذا الأمر: أفكر في الأمر من منظارين، الفوز بها رائع، وعدم الفوز بها لن يغيّرني كلاعب، اللاعب الأفضل لا يفوز في كلّ شيء.

ويحاول أفضل هداف في تاريخ السويد قيادة البلد الاسكندينافي إلى مونديال قطر 2022، وذلك بعد فوزه على تشيكيا بعد التمديد 1-صفر، ليلاقي بولندا يوم الثلاثاء المقبل.

وكان زلاتان الذي غاب عن مباراة تشيكيا بسبب الايقاف، أقرّ قبل أيام أن فكرة التوقف عن اللعب تصيبه بنوع من “الهلع”: “لديّ هذا الخوف، ماذا سيحصل (بعد اعتزالي)؟ أدرك جيداً أن إمكانيات كثيرة متاحة أمامي وبأني سأحصل على الكثير من العروض. لكن هذا النوع من الأدرينالين الذي أشعر به على أرضية الملعب لن أشعر به في أي مكان آخر”.