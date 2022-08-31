إبراهيم أبو ذكري لصوت بيروت إنترناشونال: أثمن جهود شركة الصباح على جهودها في عالم الدراما

على هامش افتتاح مقر المنتجين العرب في بيروت الذي نظمته جامعة الدول العربية والإتحاد العام للمنتجين العرب وشركة الصبّاح إخوان برعاية وزارة الإعلام وحضوره المهندس زياد المكاري، ووزارة السياحة ممثلة بالوزير وليد نصّار، والأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، ورئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب الدكتور ابراهيم أبو ذكري، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة عبد الفتاح الجبالي، والنائب عبد الرحمن البزري، ووفد عربي من مختلف العواصم العربية ممثلاً الإتحادات العربية المحلية. ومجموعة من السفراء والدبلوماسيين وأهل الإعلام والصحافة.

قال رئيس الإتحاد إبراهيم أبو ذكري ل” صوت بيروت إنترناشونال” أثمن جهود شركة الصبّاح في مجال الإنتاج الدرامي اللبناني والعربي، شارحاً أسباب اختياره لهذا المنصب الكبير السيد صادق صباح، وشكر التعاون الاستثنائي التي قدمته الحكومة اللبنانية في جولة الوفد على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون وأكثر من ٦ وزارات معنية، مؤكداً أن هذا التجاوب يشبه بيروت التواقة للحياة. مشدداً على أهمية هذه اللقاءات التي ستترك نتائجها الفريدة على الاتحاد ونشاطه في كل العالم العربي.

بدوره أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي على حرص جامعة الدول العربية على دور لبنان في المجالات الثقافية والفنية والحضارية. ونقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشيداً بالتسهيلات التي قدمتها الجمهورية اللبنانية بمختلف وزاراتها، لإنشاء مقر الإتحاد العام للمنتجين العرب في بيروت المصنّفة عاصمة الإبداع التي لا تموت، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها.

واعداً بدعم عربي إستثنائي سيعلن عن خطته وخطواته تباعاً.