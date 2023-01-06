إبن جورج وسوف في المستشفى.. وحالته حرجة!

بعد تغريدة إليسا التي طلبت عبرها التبرع بالدم من فئة o+ عبر “تويتر” لمريض موجود في احدى مستشفيات العاصمة بيروت، أفاد “ET بالعربي” أن المريض قد يكون وديع ابن جورج وسوف، اذ وعلى ما يبدو دخل المستشفى لإجراء عملية وعانى من بعض المضاعفات، ما استدعى طلب وحدات دم له.

كما واكد الصحافي عادل ساميا تواجد وديع ابن الفنان جورج وسوف في المستشفى بحالة صحية حرجة، وكتب عبر “تويتر”: “كل الدعاء لنجل سلطان الطرب جورج وسوف الذي يتواجد حالياً بحالة حرجة في المستشفى… يا رب محنة وتمر على خير ويعود لعائلته ومحبيه أقوى من قبل”.

كل الدعاء لنجل سلطان الطرب #جورج_وسوف الذي يتواجد حالياً بحالة حرجة في المستشفى…

يا رب محنة وتمر على خير ويعود لعائلته ومحبيه اقوى من قبل… pic.twitter.com/EBi8pPImA9 — adel samia (@adelsamia) January 6, 2023