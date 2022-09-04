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إجازة الأبوين لرعاية الأطفال في فنلندا تصل الى 160 يوماً

منذ 6 دقائق
طفل حديث الولادة

طفل حديث الولادة

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زعمت دولة فنلندا إقرار إصلاحات على قوانين إجازة الأبوين لرعاية الأطفال لتوفير المزيد من المساواة بين الجنسين، وذلك ابتداء من الأحد 4سبتمبر\ ايلول.

وسيحصل الأبوان على إجازة لمدة 160 يوما لكل منهما سنوياً، مع وجود خيار إعطاء أي منهما ما يصل إلى 63 يوما من الإجازات للآخر.

وأشارت الحكومة الفنلندية، إلى إن الإصلاحات تهدف إلى تسهيل التوافق بين العمل والأسرة وتعزيز تقسيم متوازن للمسؤولية لرعاية وتربية طفل بين الرجال والنساء.

وأكدت الحكومة التي ترأسها رئيسة الوزراء سانا مارين، أن الإصلاح سوف يأخذ الأشكال المختلفة للأسرة في الحسبان.

وقالت مارين إن جميع الآباء والأمهات الذين لديهم حقوق حضانة لأطفالهم سوف يكون لهم نفس الحق للحصول على الدعم الأبوي، وهذا سوف يكون الأمر بغض النظر عن نوع الآباء، وما إذا كان أبوين بيولوجيين أم أبوين بالتبني.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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