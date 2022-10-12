إجراءات قطرية لمواجهة ازدحام الطرق أثناء بطولة كأس العالم

قال منظمو نهائيات كأس العالم لكرة القدم (الأربعاء 12-10-2022) إنهم يتوقعون ازدحام الطرق خلال البطولة، وإن إقامة أربع مباريات يوميا في الدوحة سيمثل تحديا.

ووعد المنظمون الجماهير بأنهم سيتمكنون من حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد إذ أن قطر أصغر دولة تستضيف الحدث الذي سينطلق في 20 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

ومن المنتظر أن يتدفق 1.2 مليون شخص على قطر، وهو رقم لم تشهده من قبل، خلال البطولة التي تقام على مدار شهر واحد، وهو ما يفوق ثلث التعداد السكاني للبلد الخليجي البالغ نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وقال عبد العزيز علي المولوي المدير التنفيذي لعمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث “وجود أربع مباريات في اليوم يمثل تحديا، في مدينة مثل الدوحة … بالطبع نتوقع حدوث ازدحام في الشوارع”.

ولمواجهة الازدحام المتوقع، حث المولوي الجماهير على التوجه إلى أماكن إقامة المباريات مبكرا وأن تنقل السيارات الخاصة أكثر من شخص واحد في المركبة الواحدة.

وكانت السلطات القطرية قد أمرت بغلق المدارس وأن يعمل 80 في المئة من الموظفين الحكوميين من المنزل. ومنعت السلطات مركبات بعينها من المرور بوسط الدوحة.

وستقام المباريات في ثمانية ملاعب ضمن مسافة 40 كيلومترا في وسط الدوحة. وخلال أول أسبوعين من البطولة، ستقام أربع مباريات يوميا تنطلق بين الساعة 1300 و2200 بالتوقيت المحلي.

وبواسطة بطاقة هيا، بطاقة الهوية الإلزامية للمشجعين في قطر، تستطيع الجماهير أن تستقل المترو، الذي يربط مطاري المدينة بخمسة ملاعب.

وقال عبد الله سيف السليطي رئيس قطاع شؤون العمليات بشركة سكك الحديد القطرية إن الشبكة ستزيد من عملياتها إذ ستسير 110 قطارات بدلا من 75 كالمعتاد ستتوقف كل 165 ثانية وتعمل على مدار 21 ساعة يوميا.