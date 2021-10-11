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إخلاء سبيل حمو بيكا وحارسه بعد اتهامه بـ"الاعتداء" على صاحب محل

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 10:48 صباحًا
حمو بيكا

حمو بيكا

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ذكرت صحيفة “اليوم السابع” ان النيابة العامة المصرية، اصدرت أمرا يقضي بإخلاء سبيل مطرب المهرجانات، حمو بيكا، وحارسه الشخصي، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، بعد أخذ أقوالهما في واقعة الاعتداء على صاحب محل.

وعن تفاصيل الواقعة، تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا يفيد بورود بلاغ من المدعو سامح.م.ال (38 سنة)، صاحب محل، اتهم المدعو محمد محمود مصطفى، المعروف بـ”حمو بيكا”، بالتعدي عليه بالضرب.

بحسب التحقيقات، فإنه أثناء تواجد المطرب بمحطة وقود، رآه صاحب المحل، وحاول الاقتراب من المطرب لالتقاط صورة معه، إلا أنه فوجئ بالحرس الخاص به يمنعونه ويعتدون عليه بالضرب دون سبب وأحدثوا تلفيات بهاتفه المحمول، حيث أشار المجني عليه إلى أنه عندما قام بمعاتبة حمو بيكا جول تعدي الحرس عليه، انهال المطرب عليه بالضرب أيضا محدثا إصابات، وفق أقواله.

هذا وأوضح التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه المرفق بالمحضر إصابته بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى.

وعلى إثر ذلك، قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة ضبط وإحضار حمو بيكا والحرس الشخصي له، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، وسؤال المجني عليه وشهود العيان.

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