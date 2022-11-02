إدارة ليفربول تلبّي رغبة كلوب وتتحرّك باتجاه لاعب بوروسيا دورتموند

ستحقّق إدارة ليفربول طلب المدرب الألماني “يورغن كلوب”، بشأن التحرك نحو أحد الأهداف الرئيسية لعمالقة أوروبا.

وجذب “جود بيلينغهام”، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، أنظار كبار أندية أوروبا مؤخرا، وعلى رأسها ريال مدريد و تشيلسي ومانشستر سيتي.

ووفق صحيفة “سبورت بيلد”، فإن إدارة ليفربول اتفقت مع كلوب، على التحرك بكل ما أوتيت من قوة، لمحاولة التعاقد مع جود بيلينغهام.

وأشارت إلى علم إدارة الفريق الإنكليزي بضرورة توفير نحو 86 مليون جنيه إسترليني، نظير التعاقد مع اللاعب البالغ 19 عاما.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي خرجت مؤخرا بشأن رغبة بوروسيا دورتموند في الحصول على 129 مليونا على الأقل، نظير بيع لاعب برمنجهام سيتي السابق.