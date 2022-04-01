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إذا كنت ترغب بشراء حيوان أليف لطفلك.. إليك هذه النصائح

منذ 6 ساعات
حيوانات أليفة

حيوانات أليفة

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يقوم كثيرون بشراء حيوان أليف للعائلة، ويشعرون بالحيرة ولا يستطيعون اختيار حيوان أليف مناسب، خاصة اذا كان هناك أطفال. ولا بد أن التفكير بالموضوع أمر ضروري، وذلك لأن وجود حيوان في المنزل أمر يتطلب الكثير من الانتباه والعناية.

ولعلاج هذه المشكلة، إليكم في هذا التقرير، بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء حيوان أليف للطفل، وفقاً لما ذكره موقع “healthychildren”.

ضع في اعتبارك عمر طفلك:

يجب أن تضع في اعتبارك عمر طفلك، إذا كنت تريد شراء حيوان أليف له، ويفضل أن يكون عمر الطفل مابين سن 5 أو 6 سنوات، حيث يواجه الأطفال الأصغر سنًا صعوبة في التمييز بين الحيوان واللعبة، لذا فقد يتسببون عن غير قصد في إثارة غضب الحيوان من خلال إساءة معاملتهم أو ضربهم ، وأما إذا كان الطفل بعمر 6 سنوات، يفضل مناقشته أولاً لمعرفة الحيوان الذى يرغب في الاحتفاظ به، ويمكن أن تساعد كتب رعاية الحيوانات الأليفة المتوفرة بالمكاتب على فهم الطفل والحيوانات المناسبة له حسب مرحلته العمرية.

طبيعة الحيوان الأليف:

يجب مراعاة سلوك الحيوانات الأليفة وتوافقها مع الطفل، حيث إن بعض الحيوانات يمكن أن تكون لطيفة مع الطفل والبعض الآخر منها لا يفضل اقتراب أحد منهم، وقد يتسبب في أذى للطفل.

مراعاة حساسية الحيوانات الأليفة

يمكن أن يثير وبر الحيوانات أعراض الحساسية عند بعض الأطفال، فإذا كان طفلك يعاني من الحساسية أو الإكزيما، وحمى القش، أو الربو أو كان لدى العائلة تاريخ مرضىل اضطرابات الحساسية، عندئذ لا يفضل إحضار حيوان أليف إلى المنزل.

اختيار الوقت المناسب لإحضار حيوان أليف:

يجب على الوالدين، معرفة الوقت المناسب لعائلته ليحضر الحيوان الأليف الذى يرغب به، والتحدث مع الأطفال حول طرق مراعاة الحيوان وتنظيفه وإطعامه وكذلك اللعب معه.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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